Werken aan het spoor tussen Beernem en Aalter tegen deze zomer afgerond

Tussen Beernem en Aalter is Infrabel bezig met grootscheepse werkzaamheden. Het stuk is prioritair, want de lijn 50A is de drukste spoorlijn van het land: er passeren tot 250 treinen per dag. Het belangrijkste doel is om het traject verkeersveiliger te maken. Dat doet Infrabel door onder meer vijf overwegen af te schaffen. Maandag raakte nog bekend dat er in 2016 45 ongevallen gebeurden aan overwegen. Vandaar dat Infrabel bezig is om zoveel mogelijk overwegen af te schaffen of te vernieuwen. Sinds 2005 zijn al 321 overwegen afgeschaft.

Tegelijkertijd zijn er drie tunnels onder de spoorlijn geschoven voor fietsers en voorgangers. Die sluiten aan op drie nieuwe parallelfietspaden. Twee afgeschafte overwegen die dicht bij elkaar lagen, zijn vervangen door een gloednieuwe brug voor alle doorgaand verkeer. Het hele project moet tegen de zomer afgerond worden. Infrabel trok 13,5 miljoen euro uit voor de nieuwe infrastructuur.

(Belga)