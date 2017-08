Werken aan 3A-knooppunt in Rumbeke starten op maandag 2 oktober

Het gaat om een vrij indrukwekkend project : ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis wordt de grote ring, in het verlengde van de brug over de E403, met ongeveer 6 meter opgehoogd. Op- en afritten in beide richtingen zullen dan leiden naar een lichtengeregeld kruispunt op het gelijkvloers, dat het plaatselijk verkeer zal verwerken : niet alleen naar het nieuwe AZ Delta, maar ook naar het Accent Business Park en naar de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abele. Het tracé van de N36 (de zogenaamde 'rijksweg') zal bij dit alles ietsje opschuiven naar het zuiden, wat het meteen mogelijk maakt dat de bestaande weg nog een hele tijd zal kunnen worden bereden tijdens de werken.

...