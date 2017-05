Aan de Komvest waarschuwt een bord een politielintint en een paar nadars voor een grondverzakking. De verzakking in het wegdek is ongeveer 1 in diameter en 10 cm diep. Vooral voormotorfietsen is het gevaarlijk. Hoe de verzakking is ontstaan en wanneer het hersteld wordt is niet duidelijk.

(JVM)