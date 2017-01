Wegen & Verkeer pakt verkeerslichten N8 in Wevelgem aan

Vanaf maandag 16 januari vervangt het Agentschap Wegen & Verkeer de verkeerslichten langs de N8 in Wevelgem. De bekabeling en de technieke zijn verouderd en aan vervanging toe. Daarom gebeuren er voorbereidende werken, voornamelijk in het voetpad. In eerste instantie zal het verkeer hier weinig hinder van ondervinden. De werken in het voetpad zullen een viertal weken duren. Daarna volgt de overschakeling die een tweetal dagen in beslag zal nemen. Tijdens die overschakeling zullen geen verkeerslichten werken waardoor het verkeer hier korte tijd hinder van zal ondervinden.

Vanaf maandag zal een aannemer de huisaansluiting in de Menenstraat thv huisnummer 38 ook volledig vernieuwen. Hiervoor zal de helft van de weg afgesloten worden. In samenspraak met de politiediensten zal het doorgaand verkeer er enkele dagen geregeld worden met driekleurige verkeerslichten.

(TGM)

>> Meer info op http://www.wevelgem.be/nieuws/16012017-tot-17022017-vervanging-verkeerslichten-langs-n8