Treinen tussen beide provinciehoofdsteden rijden dit weekend om via De Pinte, Deinze en Lichtervelde omdat er werken aan de gang zijn op de rechtstreekse lijn Brugge-Gent. Er rijden daarnaast ook vervangbussen die langs Aalter passeren. Door het incident in De Pinte konden vanaf 16.30 uur helemaal geen treinen meer rijden tussen Gent en Brugge. Om 19.20 uur was één spoor vrij, een halfuur later ook het tweede spoor.

(Foto Belga)