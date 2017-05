Wat je moet weten over het betalend parkeren in Torhout

Op veel plaatsen in de Torhoutse stadskern geldt betalend parkeren en in een bredere straal eromheen blauwe zone. Al sinds maart 2005 wordt op de naleving daarvan toegezien door de nv Parkeerbeheer uit Antwerpen. Met parkeerwachters die zoals bekend ijverig met hun fototoestel omspringen. Wat je moet weten om straks geen retributie van 18 euro aan je been te hebben? We hebben het even voor je samengevat. Aandachtig lezen, kan geld besparen.