Volgend weekend : geplande snelheids-, alcohol- en drugscontroles

Wekelijks zijn er tragische verkeersongevallen. De statistieken illustreren dat de weekends telkens en nog steeds de meeste dodelijke tol eisen. Verkeersinbreuken zijn de grote boosdoener. De politiezones en de federale wegpolitie van West-Vlaanderen organiseren op regelmatige basis samen weekendcontroles en dit op vraag van gouverneur Decaluwé. Het gaat om snelheidscontroles, rijden onder invloed van alcohol of drugs en aandacht voor de gordelplicht.

Alcoholcontroles: PZ Arro Ieper

Alcohol- en drugscontrole: PZ Oostende - PZ Vlas - PZ Westkust

Snelheidscontroles zonder onderschepping: PZ Mira

Wegpolitie West-Vlaanderen: snelheidscontroles zonder onderschepping op zaterdag 7 januari 2017 op de E17 tussen Waregem en Kortrijk

De overheid wilt er wel de aandacht op trekken dat er in andere politiezones en op andere locaties ook mogelijke snelheids- en alcoholcontroles mogelijk zijn.

