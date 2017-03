Veurne vindt oplossing voor overnachtende truckchauffeurs

Tot eind januari gebruikten vrachtwagenchauffeurs de N35 in Veurne om hun vrachtwagen daar te droppen of zelfs daar te slapen, wegens overvolle snelwegparkings op de E40 richting Duinkerke en Calais. Maar dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Eind 2016 liet daar nog een automobilist het leven toen hij onder een geparkeerde vrachtwagen terecht kwam. In het verleden vonden ook transitmigranten die verzamelplaats.

Er kwam een parkeerverbod en sinds kort wordt er ook repressief opgetreden. Maar Veurne ging ook op zoek naar een alternatief voor parkeerfaciliteiten en daarbij werd over de grens gekeken.

Er werden drie volledig uitgeruste en bewaakte vrachtwagenparkings langs de A18/A16 gelokaliseerd met een capaciteit van bijna 1.000 parkeerplaatsen in Duinkerke en Marcq. De lokale politie heeft tevens een flyer gemaakt in meerdere talen om de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te sensibiliseren tijdens nachtelijke controles, om gebruik te maken van deze parkeerplaatsen om te overnachten.

Na overleg met het kabinet van Minister Weyts, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bereid om op de autosnelweg tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke deze Franse faciliteiten aan te kondigen.

(BELGA)