Vernieuwing spoorwegbrug in Moerbrugge start met bomenkap

Maandagochtend 13 februari gaan in Moerbrugge rooiwerken van start aan weerszijden van de spoorwegbrug in de Moerbrugsestraat. De kap is nodig voor de vernieuwing van de brug in het kader van de aanleg van een derde en vierde spoorlijn tussen Brugge en Gent.