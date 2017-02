Verkeersellende verwacht in Oostende tijdens wegenwerken op Torhoutsesteenweg

Het kruispunt van de Elisabethlaan (R31) met de Torhoutsesteenweg wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het fietspad komt vrij te liggen van de rijweg en de fietsers kunnen zich opstellen in het zicht van de bestuurders, om zo dodehoekongevallen te vermijden. Op de N33 krijgen de fietsers een aparte groenfase zodat ze niet in conflict kunnen komen met rechts afslaande voertuigen.

Ook nachtwerk voorzien

Op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg met de Steensedijk wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats beveiligd door de aanleg van een middengeleider. Dit kruispunt staat bekend als drukke oversteek voor de schoolgaande jeugd. De aanpassing geeft fietsers en voetgangers de mogelijkheid om de drukke gewestweg in twee stappen over te steken. Ook de fietsroute het 'Groen Lint' dwarst op deze plaats het kruispunt. Er wordt telkens aan één kant van de weg gewerkt, zodat de andere rijstrook in gebruik blijft. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn richting Gistel.

De al bestaande aparte busbaan op de N33 vanaf de Kalsijdebrug tot aan de rotonde op de N33 wordt verder doorgetrokken tot aan de Steensedijk. Deze werken worden in twee fases uitgevoerd, waarbij er telkens aan één kant van de rijweg wordt gewerkt en de andere rijstrook kan gebruikt worden om verkeer in één richting door te laten. Er is ook nachtwerk voorzien, om de duurtijd van de hinder voor de handelszaken te beperken.

In de rijrichting van Gistel wordt er op de N33 een nieuwe bushalte aangelegd vlakbij het kruispunt met de Mariakerkelaan, ter hoogte van de handelszaak Marva. In de andere rijrichting werd de bushalte al enkele jaren geleden heraangelegd.

Werkzaamheden tot 15 april

Stad Oostende zal van de gelegenheid gebruik maken om tegelijk met de werken van AWV de heraanleg van de voetpaden te realiseren. Ook diverse kleinere aanpassingen aan de nutsleidingen zullen op dat moment uitgevoerd worden.

De vijf werken worden gelijktijdig uitgevoerd en zullen duren tot 15 april, als de weersomstandigheden het toelaten. Alle verkeer van en naar het centrum wordt omgeleid via de Elisabethlaan, de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg. Het verkeer vanuit Gistel zal omgeleid worden naar de Troonstraat. Ter hoogte van de Sint-Janskerk op de Elisabethlaan worden verschillende verkeerslichten bijgeplaatst, doordat het verkeer komende van Gistel om zal moeten rijden via de Stuiverstraat en de Mariakerkelaan.

