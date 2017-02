Veel bestuurders rijden te snel op Elisabethlaan in Oostende

Er wordt te snel gereden op de Elisabethlaan, tussen de Vredestraat en de Eigen Haardstraat. Op een vorige wijkraad werd gesignaleerd dat er te snel werd gereden.

Het stadsbestuur kwam op de jongste wijkraad met cijfers: richting zee bedraagt de gemiddelde snelheid 48-49 km/u en in de rijrichting Sint Jan bedraagt de gemiddelde snelheid 47-49 km per uur. De cijfers blijken echter niet afkomstig van metingen van de Oostendse politie, maar van metingen van een externe firma die snelheidsprofielen levert aan de overheid.

De cijfers waren afkomstig van metingen van tenminste 2.000 anonieme GPS-metingen van TomTom-navigatiesystemen, gebaseerd op een 2-jarig gemiddelde, per kwartaal geactualiseerd. Op het eerste gezicht laten de cijfers niet vermoeden dat er te snel gereden wordt. De gemiddelde snelheden liggen zeer dicht bij de maximum toegelaten snelheid. "Hier is maximum 50 km per uur toegelaten en de meetgegevens benaderen die zeer dicht, waardoor we kunnen besluiten dat door veel bestuurder te snel wordt gereden", luidt het bij de politie. Eigen cijfers zijn niet beschikbaar en ook het Vlaams Gewest voert geen snelheidsmetingen uit. De politie leidt verder af dat een kleine helft van de voertuigen boven de 50 km per uur rijdt, maar hoeveel men rijdt kan men niet afleiden uit de cijfers. Een oplossing voor de te hoge snelheden op de Elisabethlaan ter hoogte van de De Schelpe is er niet meteen. Het stadsbestuur liet verstaan dat het verplaatsen van de flitspaal, die nu ter hoogte van de Vrijheidstraat staat, niet meteen een optie is omdat de weg ter hoogte van De Schelpe een knik maakt en flitsen daar dus niet kan.

