Uitgebrande seinkast zorgt nog altijd voor hinder op spoorverkeer tussen Kortrijk en Brussel

Daardoor verloopt het treinverkeer tussen Kortrijk en Anzegem, een traject van ongeveer 10 kilometer, nog steeds over één spoor. De NMBS heeft voor de avondspits en de ochtendspits donderdag een alternatieve treindienst uitgewerkt. Dat meldt de spoorwegmaatschappij. Tijdens de avondspits wordt een aantal piekuurtreinen tussen Zottegem en Kortrijk en tussen Schaarbeek en Kortrijk geschrapt. De treinen die wél rijden, kunnen een vertraging van gemiddeld tien minuten oplopen.

Ook tijdens de ochtendspits donderdag zal een aantal piekuurtreinen niet rijden. Daarnaast wordt ook een aantal stoptreinen geschrapt tussen Kortrijk en Oudenaarde. Reizigers worden voor meer concrete informatie verwezen naar de website www.detrein.be, de Twitter- en Facebookaccounts van de NMBS of het stations- en treinpersoneel.

(Belga)

