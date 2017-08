Trucker treft vluchtelingen met kinderen aan in zijn koelwagen

Volgens de wegpolitie gaat het om twee koppels en vijf kinderen uit Iran die met de vrachtwagen hoopten het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Het transport zou woensdagochtend echter doorrijden richting Gent.

De chauffeur verwittigde de politie nadat hij lawaai had gehoord in zijn koelwagen. Binnenin liep de temperatuur niet hoger op dan vier graden. De twee Iraanse families werden in eerste instantie opgevangen bij de federale wegpolitie. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt het dossier nu verder.