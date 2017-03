Treinverkeer vanuit Kortrijk naar Brussel hernomen

Het treinverkeer vanuit Kortrijk naar Brussel is maandag sinds 07.30 uur hernomen. Reizigers op het traject Kortrijk-Brussel moeten wel nog rekening houden met grote gevolgvertragingen van een half uur en meer. Dat meldt Frédéric Petit van infrastructuurbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer vanuit Kortrijk naar Brussel verliep een goed uur verstoord door een seinstoring omstreeks 06.35 uur in Oudenaarde. Tussen Kortrijk en Oudenaarde was het treinverkeer even onderbroken. Ook op de lijn Gent-Oudenaarde-Ronse reden even geen treinen, maar ook daar is normale dienstverlening intussen hersteld, aldus Dimitri Temmerman van de NMBS.

(Belga)