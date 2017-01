Treinverkeer op beide sporen hersteld tussen Kortrijk en Brussel

Een uitgebrande seinkast woensdagochtend in Harelbeke heeft geen gevolgen meer voor de treinen, de avondspits kan er normaal verlopen. Dat meldt de woordvoerder van Infrabel, beheerder van de spoornetinfrastructuur.

De technische ploegen van Infrabel hebben de hele nacht doorgewerkt. Na het plaatsen van een nieuwe seinkast en nieuwe kabels, werden nog de nodige testen uitgevoerd, aldus woordvoerder Frédéric Petit. De herstellingswerkzaamheden zijn sneller achter de rug dan eerst gevreesd. Aanvankelijk was sprake dat de gevolgen enkele dagen zouden aanslepen.

De seinkastbrand in Harelbeke werd veroorzaakt door een zware kortsluiting in de seinkast, aldus nog Petit.

(Belga)

