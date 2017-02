Traktatie tijdens invaren nieuwe Leieburg in Wervik

Zaterdagmorgen vertrekt de brug op pontons ter hoogte van de Bootweg op de Leie richting Brugstraat. Vermoedelijk komt de brug daar omstreeks 10 uur aan. Vervolgens wordt ze gedraaid en door de gespecialiseerde firma Saremans uit Antwerpen op de beide landhoofden in de juiste positie gebracht. In de loop van de namiddag zou die klus moeten geklaard zijn. Tussen 11 en 13 uur deelt Waterwegen & Zeekanaal bonnetjes uit waarmee je bij verschillende handelaars iets kan eten of drinken.

"We voorzien per persoon één bonnetje ter waarde van drie euro", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren van W&Z. Bij sommige handelaars kan je dat inruilen voor soep of een ander drankje, bij sommigen kan je dit als kortingbon gebruiken. De zeven deelnemende handelszaken zijn pralinewinkel Leonidas Chocololo, frituur Sint Medard, slagerij Bart en Inge, tearoom 't Kapoentje, café Labyrinth, broodjeszaak 't Krokantje en kaasspeciaalzaak Epoísses.

De brug werd eerder deze week op wieltjes geplaatst, gedraaid en vandaag langzaam op het ponton gereden, iets wat met het mooie winterweer veel volk lokte. Een veilig uitkijkpunt vandaag is het jaagpad via de Keizerstraat.