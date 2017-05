Tractorsluis tussen Zedelgem en Sint-Andries moet sluipverkeer onmogelijk maken

Hij is er nog niet, maar de eerste werken aan de nieuwe tractorsluis in Zedelgem zijn wel al gestart. Ter hoogte van de Kezelbergstraat staat er ook een bord. Dat kondigt aan dat het gemotoriseerd verkeer vanaf eind mei niet langer door de Diksmuidse Heirweg richting Sint-Andries zal mogen rijden. "Er is al anderhalf jaar sprake van die sluis", zegt Annick Vermeulen. "Maar nu zal die er dus ook komen. Al durf ik het voorlopig nog niet te luid roepen." (lacht)

Schoolkinderen en wielertoeristen

De aanleg van de sluis werd inderdaad al enkele keren uitgesteld. Buurtbewoners ijveren dan ook al jaren voor een oplossing voor het sluipverkeer langs de weg. Nu lijken ze dus hun slag thuis te halen. "Mensen nemen die weg om tijd te winnen", klinkt het. "De ziekte van de tijd. Men wil alles vlakbij de deur hebben en zelfs dan nog de auto nemen. Net daarom was die weg zo populair. Maar ook heel wat schoolkinderen en wielertoeristen fietsen daar. Dus het was echt wel gevaarlijk."

De drukke baan is één van de tien hoofdassen van de Groene Fietsgordel Brugge waarlangs heel wat fietsers rijden om Brugge te bereiken. Onder hen veel kinderen die in Brugge op school zitten. "Het is ook grotendeels voor hen dat we dit beslist hebben", aldus burgemeester Vermeulen. "We kiezen volop voor de veiligheid voor de fietsers. En daardoor mogen er geen auto's of motorfietsen en bromfietsen meer door. Landbouwvoertuigen en menners zullen wel nog kunnen passeren."

Omweg maken

Autobestuurders die in de richting van Zedelgem willen rijden, zullen de tractorsluis ook niet voorbij kunnen rijden. Zij zullen de Torhoutsesteenweg moeten nemen om Zedelgem te bereiken. Ook het andere verkeer zal voornamelijk langs die Torhoutsesteenweg geleid worden. Voor de buurtbewoners geen probleem. "Ik wil gerust een omweg maken of met de fiets gaan als dat de verkeersveiligheid hier ten goede komt", zegt één van hen.

