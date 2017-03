Tot een uur aanschuiven op de E403 door kettingbotsing met 12 voertuigen

Het ongeval gebeurde op de E403 vanuit Brugge richting Kortrijk, zo'n kilometer voor de afrit Lichtervelde. In totaal raakten twaalf voertuigen betrokken in een kettingbotsing. Helemaal vooraan stond een toegetakelde sportwagen.

Door het ongeval was de linkerrijstrook versperd en was er een bijzonder moeilijke doorgang. Op een gegeven moment was het tot een uur aanschuiven. Ook richting Brugge stond er een kijkfile. Zelfs de ring rond Torhout kon al het verkeer donderdagvoormiddag nog moeilijk slikken, zeker toen er ook nog een ongeval gebeurde op de afrit richting Torhout (foto). Intussen laat het Verkeerscentrum weten dat het ongeval is afgehandeld.

Even na de kettingbotsing gebeurden er trouwens nog twee ongevallen op diezelfde E403. Een eerste ter hoogte van Roeselare-Rumbeke in de richting van Brugge, de rechterrijstrook was er tijdelijk versperd nadat drie wagens op elkaar inreden. De kop-staartaanrijding gebeurde doordat het verkeer moest vertragen door werkzaamheden langs de berm van de autoweg. Niemand werd gewond, maar twee wagens raakten zwaar beschadigd. De brandweer van Roeselare kwam ter hulp om het verkeer in goede banen te leiden.

Even later gebeurde nog een derde ongeval ter hoogte van Wevelgem, richting Kortrijk. De rechter- en middenrijstrook waren er versperd. Beide ongevallen waren rond halftien alweer afgehandeld.

(FJA - Foto's Jos/AFr/JVM)