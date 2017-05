Tielt: Elke dag krijgen gemiddeld 30 bestuurders parkeerboete

316.081 euro. Dat was in 2016 het bedrag dat tussen de stadskas en de private parkeerbeheerder OPC werd verdeeld. Opvallend: het bedrag van de parkeerboetes (in de parkerende zone en blauwe zone) ligt beduidend hoger dan wat wordt verdiend met parkeergelden (automaten, bewonerskaarten en parkeerabonnementen).