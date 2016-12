Snelheidsbeperking aangepast op E17 richting Frankrijk

Al vele maanden gold er vanaf Kortrijk-Oost een snelheidsbeperking op de snelweg van 90 kilometer per uur. Vanaf het tankstation Shell in Marke was dat dan 70 kilometer per uur.

Nu de grenscontroles in Rekkem zijn aangepast, er zijn sinds eind vorige week twee rijstroken opengesteld, zijn de files zo goed als opgelost. Daarom besliste Agentschap Wegen en Verkeer om 120 kilometer per uur toe te laten tot aan het af- en oprittencomplex van Hoog-Kortrijk (het Ei), enkele kilometers verderop.

De snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur blijft wel gelden vanaf het tankstation in Marke. (AXV/JE)