Slechts 30.000 opbrengst uit parkeren in Poperinge: "Niet bedoeling om winst te maken"

Vergeleken met Ieper is de opbrengst van het betalend parkeren in Poperinge klein bier. De afgelopen jaren houdt de Hoppestad slechts 30.000 euro over aan het parkeerbeleid. "Doel is een vlotte parkeerrotatie in het stadscentrum te bekomen", zegt schepen van Mobiliteit Pieter Marchand.