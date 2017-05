Slechts 20 procent betaalt in ondergrondse parkings in Waregem

Zeven maanden na de invoering van het nieuwe parkeerbeleid in Waregem ogen de cijfers best fraai. "Op weekdagen zijn de niet-betalende parkings van het Jeugdcentrum en Waregem Expo voor respectievelijk 80 en 60 procent bezet, wat betekent dat we al een pak langparkeerders uit het centrum hebben geweerd", vertellen schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) en Wagso-directeur Bart Verschelde. Ook de shop&go-plaatsen in functie van snelle boodschappen zijn een succes. Er komen er zelfs nog bij.