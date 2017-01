Serieuze hinder op spoorverkeer tussen Kortrijk en Brussel

"Er is afgelopen nacht een seinkast naast de sporen uitgebrand in de buurt van Harelbeke", zo zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. "Het verkeer tussen Kortrijk en Anzegem, een traject van ongeveer 10 kilometer, moet afwisselend over één spoor. Dat zorgt in de spits voor vertragingen van gemiddeld vijftien minuten." De oorzaak van de brand in de seinkast is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat de herstellingswerken enkele dagen zullen duren. Tot zolang zal er ook hinder zijn op de spoorlijn.

(Belga)