Schade aan bovenleiding net voor station Kortrijk hersteld

Reizigers moeten nog rekening houden met gevolgsvertragingen, maar Infrabel-woordvoerder Frederic Petit vermoedt dat tegen het begin van de avondspits, om 16 uur, de situatie genormaliseerd zal zijn. Er kunnen weer treinen over de twee sporen.

Sinds 9.30 uur vrijdagvoormiddag was slechts één spoor beschikbaar. In het station van Kortrijk waren al die tijd slechts drie van de acht perrons beschikbaar. Daar zijn intussen alle perrons weer in gebruik.

De problemen waren veroorzaakt door een gebroken isolator. "Zo'n isolator verdeelt de bovenleiding op in verschillende secties", legt Petit uit. "Mogelijk door de koude is die isolator gebroken. Daardoor verloor dat deel van de bovenleiding zijn spanning."

