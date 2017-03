Ruiselede laat nieuwe voetpaden aanleggen langs Poekestraat

Het enige concrete onderwerp van de amper negen punten tellende agenda van de gemeenteraad van 16 maart behelst de aanleg van nieuwe fietspaden in de Poekestraat. Al langer een doorn in het oog van de gebruikers en bewoners. Wie in die straat de voetpaden bewandelt, waagt zich aan een hobbelig parcours, dat er bij regenval gevaarlijk glad bij ligt. Veel hoogteverschillen en losliggende tegels maken de ellende compleet. Het ontwerp en de manier van toewijzing worden behandeld op de volgende zitting.

(RV - Foto RV)