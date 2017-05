Roeselare: "Wij voeren geen heksenjacht"

Sedert februari 2010 zijn in Roeselare parkeerwachters aan de slag. Zeven jaar later zijn ze een vertrouwd beeld in de binnenstad. "Wij hebben een heel goede verstandhouding met het Roeselaarse stadsbestuur", zegt regiomanager Erik Janssens. "Een heksenjacht op automobilisten zonder ticket is hier zeker niet aan de orde."