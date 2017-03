Roeselare plant verkeerslichten aan dit gevaarlijk kruispunt langs de Rijksweg

Veel volk maandagavond voor de infovergadering rond de ruime verkaveling in de Gitsestraat in Roeselare: er daagden zo'n 250 toehoorders op. In zaal Ter Beke kregen ze deskundige uitleg over hoe de mobiliteit en de waterbeheersing in dit 40 hectare omvattende verkavelingsgebied de komende jaren zullen aangepakt worden. Dat er ...