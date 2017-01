Regionale luchthaven van Oostende overlegt met Weyts over betere ontsluiting

Marcel Buelens, de topman van de exploitatiemaatschappijen voor de luchthavens, heeft al vaker aangegeven dat hij de luchthaven van Antwerpen graag beter ontsloten ziet, onder meer door een extra halteplaats van de NMBS op het spoor naast het vliegveld. Ook was er al de vraag naar rechtstreekse bussen van het station Antwerpen-Centraal, in plaats van met een overstap via Antwerpen-Berchem.

"Later deze maand is er een bijeenkomst met Vlaanderen om de ontsluiting van de regioluchthavens te bekijken", zegt Buelens. "Ik hoop op een betere bereikbaarheid. De kusttram via de luchthaven van Oostende en de trein die stopt aan de luchthaven van Antwerpen, dat zou zeer leuk zijn." Hij erkent evenwel dat realisme nodig blijft. "Ik ga binnen veertien dagen luisteren."

(Belga)