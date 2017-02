Raadsleden dringen aan op snelle overdracht van provinciewegen

Eind 2008 sloten de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid een protocol om de lokale provinciewegen over te dragen. De provincie zou deze wegen proberen over te dragen naar de gemeenten. De provincie kon de wegen naar de gemeenten overdragen tot 1 januari 2012.

Vandaag zijn we al 2017 en worden er nog steeds drie e stukjes weg in West-Vlaanderen beheerd door de provincie: een deel van de N309 in Brugge en Loppem, een deeltje van N369 in Ieper en de N391a in Avelgem. Volgens de provincieraadsleden verkeren de wegen niet meer in goede staat. De provincie voorziet jaarlijks 50.000 euro voor het onderhoud van de wegen en het bermbeheer, maar dat volstaat helemaal niet, aldus de raadsleden. Het Vlaamse gewest moet volgens hen de wegen dringend overnemen om dit in orde te brengen.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Bert Maertens aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel een dossier voorbereidt dat de overdracht van de provinciewegen naar Vlaanderen regelt. Dit dossier zal nog worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

(BV)