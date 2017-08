Politiezone Vlas waarschuwt voor aangepaste verkeerssituatie tijdens Alcatraz

Vanaf vrijdagmorgen 11 uur tot en met zondag 13 augustus wordt alle verkeer geweerd in de Bad Godesberglaan, tussen de Saint-Cloudlaan en de oprit naar de festivalweide.

In de Saint-Cloudlaan, de Greenvillelaan, de Spoelberg, de Maandagweg, de Wielewaallaan, de Beeklaan, Maandagveld en Boevekerke is enkel bewonersverkeer toegelaten. Tussen de Ambassadeur Baertlaan en de Saint-Cloudlaan en tussen de Morinnestraat en de ingang van het festival mag in de Bad Godesberglaan enkel plaatselijk verkeer passeren.

De politie- en stadsdiensten voorzien de nodige signalisatie en omleidingen. De omwonenden kregen eerder vanuit de organisatie een uitgebreide informatieve brief.