Plannen voor tijdelijke ophaalbrug aan Kruispoortbrug in Brugge krijgen vorm

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal legt momenteel de laatste hand aan de plannen voor de tijdelijke noodbrug. In oktober vorig jaar scheurde een van de brugpijlers van de Kruispoortbrug in Brugge - waar een groot deel van het verkeer de stad verlaat - deels door. De schade was enorm en de brug diende dan ook verwijderd te worden ter vervanging. De bouw van de tijdelijke ophaalbrug, die zowel voor het wegverkeer, voetgangers als fietsers toegankelijk zal zijn, is geen evidente opdracht en vereist heel wat voorbereiding en precisiewerk. Ophaalbruggen voor fietsers of voetgangers alleen is niet nieuw, maar een tijdelijke ophaalbrug voor het wegverkeer is voor Waterwegen en Zeekanaal wél een primeur. De werken vatten aan in augustus, waarna de tijdelijke brug in september operationeel moeten zijn. De constructie zal gebouwd worden op het huidige brughoofd van de verwijderde Kruispoortbrug. Het dossier voor een definitieve vervanging is ondertussen nog steeds in beweging.

(MM)