"Parkeerthematiek blijft een uitdaging in Bredene"

In Bredene sleutelt het gemeentebestuur al enkele jaren aan een parkeerbeleid op maat van de inwoners. Blauwe zones, betalend parkeren, bewonersparkeren, gratis kort parkeren: allemaal middelen om de parkeerstroom in goede banen te leiden, en dan vooral tijdens het drukke zomerseizoen. Want de tijd dat je dan in Bredene overal probleemloos je wagen kwijt kon, is verleden tijd.