Parkeerbeleid Nieuwpoort al enkele keren aangepast

Tot 1 mei 2013 was het mogelijk om zowel in Nieuwpoort-Bad als in Nieuwpoort-Stad overal gratis de wagen achter te laten. Op vandaag kan in Nieuwpoort-Stad hoofdzakelijk gratis worden geparkeerd, maar in Nieuwpoort-Bad is het betalend parkeren de algemene regel geworden. De overschakeling van gratis parkeren naar betalend parkeren verliep niet altijd vlotjes.