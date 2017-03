Ouders opgelucht met gemachtigd opzichter, maar: "Eigenlijk is dit te laat ..."

Sinds vrijdag staan er opnieuw gemachtigde opzichters aan de oversteekplaats van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries, waar twee weken geleden een zesjarige kleuter het leven liet. De ouders reageren overwegend positief. Al blijven de meesten met een dubbel gevoel achter. "Eerlijk? Dit had al veel eerder moeten gebeuren ...", is hun commentaar. Het schoolbestuur ijvert ondertussen voor een permanent verkeerslicht ter vervanging van de opzichters.