Oplossing voor voetgangers- en fietsbruggen aan Canadabrug in Brugge

Eén van de voetgangers- en fietsbruggen naast de Canadabrug in Kristus Koning is al een hele tijd buiten dienst. Gemeenteraadsleden Pieter Marechal en Alexander De Vos drongen bij de verantwoordelijke dienst Waterwegen en Zeekanelen herhaaldelijk aan op een snelle oplossing. De beide bruggen zijn een cruciale verbinding tussen de Bevrijdingslaan en Kristus Koning.

Dinsdag bevestigde de dienst Waterwegen en Zeekanalen dat er in twee fasen een oplossing voor de bruggen komt. "In een eerste fase zal er midden maart een noodherstelling komen voor de brug die nu buiten dienst is. Op die manier zullen voetgangers en fietsers beide bruggen kunnen gebruiken vanaf de tweede helft van maart."

"Er werd ons bovendien bevestigd dat er geïnvesteerd zal worden in twee volledig nieuwe bruggen", zegt Alexander Devos. "De procedure werd daarvoor opgestart en de dienst wil deze twee nieuwe voetgangers- en fietsbruggen in de eerste helft van volgend jaar klaar hebben".