Opgelet: u moet stoppen voor grote schepen

Op zaterdag 26 augustus opent de A11, de 12km lange snelweg tussen de Blauwe Toren in Brugge en de N49 in Westkapelle. Die moet het verkeer tussen de kust en het binnenland vlotter én veiliger laten verlopen. De Vlaamse overheid investeerde 674 miljoen euro in het wegwerken van deze missing link, die de hele provincie aanbelangt. De A11, in tien vragen aan Eveline Vandecaetsbeek van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.