Opdeling blauwe zone en betalende zone niet evident: "Verwarrend voor toeristen"

In de Koningin Elisabethlaan en ook in de Komvest zijn de meningen over het parkeersysteem verdeeld. Aan de kant met de oneven huisnummers is er een blauwe zone waar auto's maximum vier uren mogen blijven staan. Sommige bewoners trekken er zich niets van aan, maar toch is niet iedereen even tevreden.