"Ook na heraanleg zal je op marktplein Harelbeke gratis parkeren"

In stad Harelbeke is parkeren gratis. "En we zijn niet van plan om daar verandering in te brengen", aldus de bevoegde schepen Patrick Claerhout. "Dat wil zeggen dat parkeren op het marktplein ook na de heraanleg gratis blijft." De controle van de blauwe zones worden uitbesteed aan een externe firma.