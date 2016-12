Ondergelopen spoorwegtunnel blijft afgesloten voor alle verkeer

De fabrikant zal nu de herstellingswerken uitvoeren. De politie plaatste signalisatie in de omgeving om het verkeer vlot te laten verlopen. "Ten gevolge van dringende werkzaamheden aan de pompeninstallatie blijft de tunnel in de Kolvestraat tot na het weekend onderbroken voor alle verkeer. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plannen van uw reisroute in de omgeving", stelt de Brugse politie in een mededeling. Opvallend: de laatste maanden liep de tunnel al verscheidene keren onder water.

(MM)