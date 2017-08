Omleiding naar aanleiding van asfalteringswerken in centrum Kuurne

De werken beginnen op donderdag 24 augustus. De aangestelde aannemer start in de Bavikhoofsestraat met het affrezen van de oude asfaltlaat en brengt er aansluitend een nieuwe toplaag aan. De dagen erna volgen de andere straten: 't Kruiske, de Hulstsestraat en de Kattestraat. "We stellen samen met de aannemer alles in het werk om deze zone af te werken voor begin september", stelt schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (sp.a).

Omleiding

"Na het einde van de asfaltwerken worden de nodige lijnen opnieuw aangebracht. In het najaar worden de voetpaden onder handen genomen en brengt een gespecialiseerde firma de fietssuggestiestroken aan." Tijdens de werken aan de Bavikhoofsestraat en omgeving zal er een omleiding gelden voor doorgaand verkeer. Een eerste via de Koning Boudewijnstraat, de Rijksweg, N50 en de Kattestraat; een tweede langs Kouterstraat, Boomgaardstraat, N50, Rijksweg en Hulstsestraat.

Delen "Tijdens het asfalteren zelf is geen doorgang mogelijk" - schepen Francis Watteeuw

Na de omgeving 't Kruiske is het de beurt aan de Sint-Pietersstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Pieter Vinkestraat, Haantjesstraat en Stokerijstraat. Ook aan de Kasteelstraat en Nieuwenhuyse wordt gewerkt: daar rijdt het verkeer om via de Kattestraat, Boomgaardstraat, Veldmaarschalk Montgomerystraat en de Kasteelstraat.

Persoonlijk verwittigen

Tijdens het affrezen van het huidige asfalt blijft plaatselijk verkeer mogelijk. "Maar tijdens het asfalteren zelf is er geen doorgang mogelijk", zegt de schepen. "Het is aan de aannemer om de bewoners minstens 48 uur op voorhand persoonlijk te verwittigen." De gemeente vraagt dan ook om ervoor te zorgen dat tijdens die bepaalde periode de wagen niet in of uit de garage moet.

"Tijdens de werken zal ook een parkeerverbod gelden in de straten waar wordt gewerkt, zowel aan de pare als onpare kant. Dagelijks worden de parkeerborden in de straat aangepast volgens de vooruitgang van de werken", aldus de schepen nog. De planning van de asfalteringswerken is weersafhankelijk. Via www.kuurne.be/kuurnebereikbaar vind je een actuele status van de werken.