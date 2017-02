Omgekeerde aanpak in De Haan: voorbeeldige bestuurders uit het verkeer gehaald

De politie van Bredene/De Haan heeft woensdag, in samenwerking met de jeugddienst en de preventiedienst van De Haan, twee opvallende verkeersacties gehouden in De Haan. Het waren niet de overtreders, maar de voorbeeldige bestuurders die (kortstondig) uit het verkeer gehaald werden en - figuurlijk - in het zonnetje gezet werden. Het initiatief kwam van het gemeentebestuur van De Haan, in het kader van de verkeersveilige week.

Woensdagmorgen begeleidde de politie de leerlingen van de Vrije Basisschool De Zeeboon, die de bestuurders die aan de school in de Grotestraat passeerden attent maakten op de zone 30-regeling en hen een flyer overhandigden. 92,6 % van de bestuurders respecteerde daar de zone 30.

In de namiddag stond de politie Bredene/De Haan van 13 tot 16 uur met de leden van de Kindergemeenteraad langs de Koninklijke Baan ter hoogte van het Christianaplein. Daar werden bestuurders die zich aan de snelheidslimiet van 50 km/u hielden, kortstondig uit het verkeer gehaald en door de kinderen beloond met een sticker van 'voorbeeldig chauffeur'.

Tijdens deze actie hield 91,5 % zich aan de limiet van 50 km/u.