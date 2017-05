Officiële opening Leiebrug in Wervik

Het is vandaag niet alleen een topdag voor onze kust. In Wervik was het deze voormiddag groot feest met de officiële opening van de nieuwe Leiebrug. Met voor iedereen gratis drank en gratis frieten in een puntzak. In de namiddag kwam dan de grensoverschrijdende Tabaksstoet voorbij met start aan het Nationaal Tabaksmuseum en aankomst in Wervicq-Sud. Om 18 uur gaat de brug dan open voor alle verkeer.