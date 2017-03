Obbi Oulare vrijgesproken voor snelheidsovertreding

Op 11 december 2014 werd de clubauto van Obbi Oulare aan een snelheid van 92 kilometer per uur in de bebouwde kom geflitst langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. Op het moment van de inbreuk had de zoon van Souleymane Oulare slechts een voorlopig rijbewijs. Op 27 november 2015 werd de jonge spits bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 450 euro en een rijverbod van 15 dagen.

Oulare tekende verzet aan en beweert dat hij die ochtend niet zelf achter het stuur zat. Zijn advocate Florence Hofmans pleitte dat de profvoetballer op dat moment met Club Brugge in een hotel op afzondering zat. Een mail van sportcoördinator Roel Vaeyens bevestigde dat verhaal. Diezelfde avond speelde Obbi Oulare nog enkele minuten mee in de Europa League-wedstrijd tegen HJK Helsinki. Enkele maanden later werd de spits verkocht aan het Engelse Watford, dat hem al uitleende aan Zulte-Waregem en Willem II uit Tilburg.

"Gebeurt wel vaker"

Volgens de verdediging reed de moeder van Oulare die ochtend met zijn clubauto. "Het gebeurt vaker dat voetballers met een mooiere privéwagen rijden en hun clubwagen laten gebruiken door hun familie", aldus meester Hofmans. Het parket moet nu beslissen of het de moeder van Oulare zal dagvaarden voor de snelheidsinbreuk.

