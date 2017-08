Nóg verkeersborden omgedraaid in Izegem: schepen dient klacht in

"Onvoorstelbaar", briest mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "Niet alleen in de Reperstraat en in de Nederweg heeft een onbekende een onverantwoorde een grap met omgedraaide verkeersborden uitgehaald. Een alerte Izegemnaar signaleerde me nog een gelijkaardige situatie in Emelgem in de Stijn Streuvelsstraat."

De schepen heeft de verkeersdienst van de stad op de hoogte gebracht. "Wie nog dergelijke situaties opmerkt, gelieve dit onmiddellijk aan de stad te merken. Zo kunnen we alles meteen in orde brengen. Het gaat hier immers om de verkeersveiligheid van ons allemaal.

Eerder werden al in de Nederweg verkeersborden omgedraaid ter hoogte van het scoutslokaal. Die duiden een wegversmalling aan. In de Reperstraat - tussen de Baronstraat en Meulebeeksestraat - werden ook al verkeersborden omgedraaid, ter hoogte van asverschuivingen. "Het gaat zeker niet om borden die aangereden zijn, het gaat weldegelijk om een moedwillige actie of heel misplaatste grap. De flauwe plezante beseft waarschijnlijk niet dat hier ook aansprakelijkheid mee gemoeid is."

(PVH/MI-foto Frank)