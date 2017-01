Bijgevolg moeten de treinen stapvoets rijden ter hoogte van vier overwegen in Wevelgem. Dit zorgde voor vertragingen van 10 à 20 minuten. De technische ploegen van Infrabel hebben vastgesteld dat er een breukje in de spoorstaven was. Sinds 8.30 uur is één spoor buiten dienst voor herstellingswerken. Volgens Infrabel zou het probleem in de vroege namiddag verholpen moeten zijn. Er blijven wel vertragingen van 15 minuten.

(TGM)