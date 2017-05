Nieuwe stap in ombouw N49 tot snelweg

De alom bekende N49 tussen Antwerpen en de kust dateert van de jaren '70. Om die weg veiliger te maken en de verkeersdoorstroming vlotter te laten verlopen, besliste de Vlaamse overheid om deze om te bouwen tot een autosnelweg. "Om het verkeer tussen Maldegem en Damme veiliger en vlotter te maken, moeten idealiter alle kruispunten verdwijnen en moet het lokaal en doorgaand verkeer worden gescheiden. Een parallelweg langs de N49 kan dan het lokale verkeer opvangen en zorgen voor de ontsluiting van woningen en bedrijven die nu rechtstreeks aansluiten op de N49. De werken zullen een zegen zijn voor iedereen die deze verbinding neemt", stelt Bert Maertens.

Bijkomende studies

De startnota voor de ombouw van de N49 tussen de Aardenburgkalseide in Maldegem en Damme werd eind 2015 goedgekeurd. "De inzageperiode van de projectmilieueffectenstudie eindigde op 1 juli vorig jaar. In februari werd beslist om bijkomende studies en modelleringen te doen over de te verwachten geluidseffecten en over maatregelen om de mogelijke effecten te milderen. Deze bijkomende studie neemt een twee- à drietal maanden tijd in beslag. De MER-ontwerptekst zal dus vermoedelijk eind deze maand of begin volgende maand worden ingediend. De goedkeuring van het project-MER kan dan in de loop van augustus 2017 worden verwacht", zo weet Bert Maertens.

Onteigingen

De verdere studie verloopt gefaseerd, waarbij het project in drie of vier deelprojecten wordt opgedeeld. Per deelproject wordt de ontwerpstudie verder uitgewerkt, komen er eventueel onteigeningen en zal een bouwaanvraag worden ingediend. Vervolgens kunnen de werken op het terrein worden aanbesteed en gerealiseerd. "Een exacte startdatum geven, is echter nog voorbarig", besluit Bert Maertens.