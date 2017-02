Nieuwe provinciale landschapsroute tussen Damme en Oostkerke

Westtoer voorziet om in de loop van 2017 een nieuwe provinciale landschapswandelroute in Damme te realiseren. Het betreft een samenwerking tussen Westtoer, de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Damme, de Vlaamse Landmaatschappij en de vzw Natuurpunt. Deze informatie vernam provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe van het provinciebestuur.

"Het concept omvat een bewegwijzerd circuit van 12 à 16 kilometer dat Damme en Oostkerke met elkaar verbindt via zoveel mogelijk aantrekkelijke en verkeersluwe wegen en paden.", legt provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe uit. Het traject is in volle voorbereiding maar bestaat onder meer uit de stadswallen van Damme, Rabbattestraat, Zuiddijk, Schipdonkvaart-Zuid, Sifon, Oostkerke, Zuidbroekstraat, schipdonkvaart-West en ten slotte de Romboutswervedijk.

De bewegwijzering zal worden uitgevoerd met kunststof zeshoekjes bevestigd op houten palen. Er wordt voorzien in een viertalig startbord met plattegrond. Er wordt een viertalige brochure met kaart, tekst en fotomateriaal uitgegeven. Deze zal te koop worden aangeboden aan 2 euro per stuk. De kostprijs voor de realisatie wordt geraamd op 2.000 euro.