Nieuwe parkeerautomaten in Brugge worden vandaag geplaatst

Sinds enkele weken zijn de voorbereidingen gestart. Op verschillende plaatsen in de binnenstad kan men al de sokkels zien staan. Vanaf donderdag worden de oude parkeerautomaten geleidelijk aan vervangen door de nieuwe parkeerautomaten. De automaten die geplaatst worden in de huidige betalende zone, zullen direct gebruikt kunnen worden volgens de huidige bepaling van het retributiereglement. Het werk- en cursistentarief zal dus pas vanaf 16 februari mogelijk zijn. De automaten die geplaatst worden in de huidige blauwe zone zullen pas vanaf 16 februari gebruikt kunnen worden voor parkeersessies. Tot dan zal er op het startscherm duidelijk vermeld staan dat de blauwe zone geldt.

De nieuwe parkeerautomaten werken via het ingeven van de nummerplaat. Alle info over parkeren in Brugge vind je ook via deze link.

(FJA)