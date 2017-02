Nieuwe Dorpsbrug van Ingelmunster moet eind 2019 feit zijn

Deze week worden opnieuw enkele voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster uitgevoerd. "Om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken en een vlotte opstart te garanderen, wordt eerst het terrein rondom de brug in gereedheid gebracht", aldus bevoegde schepen Rob Kindt. "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met bouwheer Watergen en Zeekanaal, de aannemers en de nutsmaatschappijen. Tijdens de eigenlijke werken moeten zowel fietsers als voetgangers immers op een veilige manier over het kanaal raken."

De werken aan de brug starten komende zomer en moeten eind 2019 achter de rug zijn. "Tot de eigenlijke opstart zal de huidige brug nog gebruikt kunnen worden. Er wordt nog voor de start van de werken een infomatiemarkt georganiseerd."

De eerste voorbereidende werken zullen in de Stationstraat gebeuren, tussen het kanaal en de Waterstraat. "De aannemer zal een aantal sonderingen uitvoeren om de exacte locatie van de nutsleidingen te controleren. Daarvoor moeten kasseien weggenomen worden en moet er een put van drie meter diep gegraven worden. Dit kan ervoor zorgen dat parkeren wat moeilijker wordt, maar doorgaand verkeer blijft mogelijk."

De werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster vallen binnen het ambitieus binnenvaartproject Seine-Schelde. Dit wil de binnenvaart lanceren als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg.