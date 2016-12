Nieuw vervoersplan van NMBS bevat ook goed nieuws voor West-Vlaanderen

Er wordt vooral ingezet op de uitbreiding van de voorstadsnetten rond Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Ook tijdens het weekend zullen meer treinen rijden. Waar mogelijk wil de NMBS ook de reistijd verlagen. Het aantal treinkilometers stijgt met 5,1 procent of 3,9 miljoen treinkilometers. Meer dan 15 procent van de haltes (86 haltes) krijgen tijdens weekdagen nieuwe verbindingen en 114 haltes worden tijdens de piekuren en/of 's morgens vroeg of 's avonds laat beter bediend. Tijdens het weekend worden meer dan 120 haltes beter bediend.

De NMBS wil ook de reistijd voor de honderd belangrijkste lijnen met gemiddeld drie procent verminderen. Ook op de andere verbindingen worden reistijdverlagingen gepland.

West-Vlaanderen en Limburg worden beter bediend. De IC03-trein tussen Genk en Knokke-Blankenberge wordt niet langer gesplitst in Brugge, maar zal doorrijden naar Blankenberge, met minder tijdsverlies tot gevolg. Knokke krijgt een rechtstreekse verbinding naar Brussels Airport-Zaventem. Daardoor krijgt Brugge in een klap ook tijdens het weekend een rechtstreekse verbinding naar de nationale luchthaven. De reistijd tussen Kortrijk, Brugge en Oostende wordt verbeterd. West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen krijgen op zondag ook een extra studententrein naar Leuven, vanuit De Panne via Lichtervelde en Gent.

(Belga/FJA)